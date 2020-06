Fußball : Lukas Hertelt und Yannik Diepers kehren zum TSV Nieukerk zurück

Kerken Der A-Kreisligist setzt weiter auf junge Spieler. Eine Verstärkung für die Abwehr sucht Coach Wilfried Steeger noch. Der bisherige Spieler Mathias Kaufels ist neuer Co-Trainer des Teams.

Während die eine oder andere Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A noch auf Grünes Licht in Sachen Bespielbarkeit der Sportanlage warten musste, rollt beim TSV Nieukerk bereits seit Wochen der Ball. „Wir trainieren seit geraumer Zeit wieder“, sagt Coach Wilfried Steeger. Zudem laufen die Planungen für die neue Spielzeit im Kreisliga-Oberhaus auf Hochtouren. Zwei neue Spieler konnte der TSV, der beim Abbruch der Saison auf dem 13. Rang stand, bereits für sich gewinnen. Lucas Hertelt und Yannik Diepers kehren zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Zuletzt kickten sie in der A-Jugend des TSV Wachtendonk-Wankum.