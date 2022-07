Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : TSV Nieukerk stellt sich auf schwierige Saison ein

Kerken Die Mannschaft von Trainer Wilfried Steeger hat wichtige Spieler verloren. Zudem ist der Kader nicht allzu üppig besetzt. Und die Vorbereitung ist bislang nicht nach Wunsch verlaufen.

Alle Jahre wieder plagen den TSV Nieukerk die gleichen Sorgen. Der TSV wird auch diesmal wieder mit einer äußerst dünnen Personaldecke in die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A starten. Mit Max Brusius, Dominik Idel und Marten Kaufels hat der Klub drei gestandene Stammspieler verloren. Und Mathis Kaufels wird künftig zuvorderst als Schiedsrichter in Erscheinung treten. Der 28-Jährige darf in der kommenden Saison Partien in der A-Junioren-Bundesliga pfeifen. Seiner Mannschaft wird er dadurch nur noch selten zur Verfügung stehen.