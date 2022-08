Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Trainerwechsel beim TSV Weeze II

Weeze Der Verein und Klaus van Afferden, der den Job erst vor dieser Saison übernommen hat, haben sich getrennt. Die Mannschaft ist mit drei Niederlagen gestartet.

Der erste Trainerwechsel in der laufenden Saison in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern ist perfekt. Der TSV Weeze II, mit drei Niederlagen gestartet, und Trainer Klaus van Afferden haben sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Als Interimstrainer fungiert Tim Dünte, der das Team in der vergangenen Spielzeit zum Klassenerhalt geführt hatte.