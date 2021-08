Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Veert will in die Aufstiegsrunde

Daniel Neuer bestreitet mit seinem Team zum Auftakt das Derby beim GSV Geldern. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Die Mannschaft von Trainer Daniel Neuer muss sich aber vor allem in der Defensive verbessern, wenn sie ihr Saisonziel erreichen will.

Der SV Veert startet am kommenden Sonntag, 15 Uhr, gleich mit einem Derby in die Saison in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Die Mannschaft ist beim GSV Geldern zu Gast. Über den von Querelen geplagten Lokalrivalen vermag SVV-Coach Daniel Neuer zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Urteil zu fällen. „Der GSV Geldern ist eine totale Wundertüte für mich“, sagt er.

Allgemein scheint es schwer zu sein, brauchbare Informationen über die Liga-Konkurrenz in Erfahrung zu bringen. So benennt Neuer erwartungsgemäß den SV Sevelen und Grün-Weiß Vernum als Kandidaten für die Spitzenplätze. Danach wird es allerdings schwer. „Kapellen und Wetten kann ich nur ganz schwer einschätzen. Auwel-Holt, Broekhuysen II und Herongen werden wahrscheinlich mit uns um Platz fünf kämpfen“, sagt der Veerter Trainer und verrät damit zugleich das vorläufige Ziel, welches er mit seiner Mannschaft verfolgen will. „Platz fünf und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde – das wäre schon eine schöne Sache.“

Maßgeblich für die erfolgreiche Umsetzung dieses Vorhabens sei ein guter Saisonstart. Über die entsprechende Qualität verfüge sein Team. Am Kader des SV Veert hat sich schließlich nur wenig verändert. „In der Breite haben wir ein paar Spieler verloren. Das müssen wir auffangen, indem wir noch geschlossener auftreten und enger zusammenrücken. Auch die anderen Teams haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen“, sagt Neuer. Die Unterstützung der zweiten und dritten Mannschaft habe man sich zugesichert, so der Trainer.

Mitte Juli ist der SV Veert in die Vorbereitung gestartet. Im Vorfeld hatte man bereits mit lockeren Trainingseinheiten begonnen. Die lange Unterbrechung habe Spuren hinterlassen, so Neuer. „Das hat man schon gemerkt. Mittlerweile sind wir auf einem guten Level. Die körperlichen Defizite haben wir im Training gut aufgeholt, konnten aber leider nur wenige Vorbereitungsspiele absolvieren. Wir hätten gerne noch den einen oder anderen Test mehr gehabt.“