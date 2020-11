Fußball : SV Veert ist mit seinem Abschneiden zufrieden

Geldern Die Mannschaft von Trainer Daniel Neuer steht in der Gruppe zwei der Kreisliga A auf dem fünften Tabellenplatz. Eine der bislang drei Niederlagen ärgert den Coach besonders.

Der SV Veert steht in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern auf Platz fünf. Der Aufsteiger hat wegen zwei Corona-Fällen in seiner Mannschaft jedoch zum Teil zwei, mindestens aber ein Spiel weniger als die Konkurrenz bestritten. In sechs Partien sammelte das Team neun Punkte. Das sei, so Coach Daniel Neuer, „unter dem Strich in Ordnung – nicht mehr, nicht weniger“.