Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Sevelen und Grün-Weiß Vernum setzen direkt ein Ausrufezeichen

Kreis Kleve Die Titelanwärter starten mit deutlichen Heimsiegen in die neue Saison. Der SV Veert gewinnt das Stadtderby beim GSV Geldern. Der SV Herongen kassiert ein 2:6 gegen den TSV Nieukerk.

Der SV Sevelen behielt in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern zum Auftakt klar die Oberhand. Gegen die personell geschwächte Mannschaft von Arminia K apellen-Hamb gab sich das favorisierte Team von Interims-Trainer Ronny Czadzeck beim 5:1 (2:0)-Heimsieg keine Blöße. Simon van der Sande (17.) und Martin Backus (31.) trafen zur Pausenführung. Ein Eigentor von Niko Aldenpaß führte zum 3:0 (74.), ehe Philipp Langer (85.) und Dustin Lingen (87.) auf 5:0 erhöhten. Philipp Arians verwandelte in der 90. Minute einen Strafstoß zum Ehrentreffer für die Gäste. Trotz des deutlichen Erfolges war Czadzeck mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden. „Wir hätten den Gegner mit 8:0 oder 9:0 besiegen müssen“, sagte er.

Ein weiteres Torfestival gab es bei der 2:6 (0:2)-Heimniederlage des SV Herongen gegen den TSV Nieukerk. Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen haderte mit der Leistung des Schiedsrichters. Er habe mit diversen Fehlentscheidungen maßgeblich zum Spielausgang beigetragen. Stefan Onkels (20.) per Strafstoß und Max Brusius (25.) brachten Nieukerk vor der Pause mit 2:0 in Führung. Simon Ewald (55.) verkürzte, ehe Felix Brusius (66.) und Dominik Idel (78.) auf 4:1 für den Gast erhöhten. Der SV Herongen kam durch Marcel Peters (80.) zwar noch einmal etwas heran, doch das letzte Wort in der Partie hatte der TSV Nieukerk. Der eingewechselte Lukas Gertzen (85., 90.+2) stellte mit seinen Treffern den Endstand her. „So deutlich, wie es das Ergebnis aussagt, war der Spielverlauf aber nicht“, sagte TSV-Trainer Wilfried Steeger.