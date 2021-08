Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Der SV Sevelen will seine Mannschaft verjüngen

Ronny Czadzeck: „Wir wollen junge Spieler an die Mannschaft heranführen.“ Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum Das Ziel ist wieder ein Spitzenplatz. Obmann Ronny Czadzeck hilft erst einmal wieder als Trainer aus. Der neue Coach soll im Oktober kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Die Situation beim SV Sevelen ist in dieser Sommerpause eine ganz besondere. Fußball-Obmann Ronny Czadzeck und Heiko Kuhlmann, der bereits unter dem ehemaligen Coach Gunnar Gierschner Co-Trainer war, führen die erste Mannschaft durch die Vorbereitung auf die Saison in der Gruppe zwei der Kreisliga A. Mit einem neuen Coach sei man sich bereits einig, könne den Namen aber noch nicht nennen, weil er erst ab Oktober zur Verfügung stehe, teilte Ronny Czadzeck schon vor Wochen mit. Neuigkeiten gibt es in dieser Hinsicht nach wie vor nicht, wohl aber zum Trainingsstand des ambitionierten Teams, das beim Abbruch der vergangenen Saison auf Platz zwei stand.

An diese Leistung wolle man in jedem Fall anknüpfen, lässt Interims-Trainer Czadzeck, der in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich für Gierschner eingesprungen war, verlauten. „Bei der Qualität, die wir im Kader haben, wollen wir einfach oben mitspielen. Das Wort Aufstieg werden wir allerdings nicht direkt in den Mund nehmen; dafür kann zu viel passieren. Es gibt immer irgendwo ein Überraschungs-Team“, sagt er.

Zudem könne man zum jetzigen Zeitpunkt nur wenig Aussagekräftiges über Mannschaften in der Gruppe eins in Erfahrung bringen. „Alemannia Pfalzdorf ist in der anderen Gruppe für mich der größte Favorit auf einen Spitzenplatz. Den SV Grieth kann ich nur schwer einschätzen. Auch der Kevelaerer SV wird möglicherweise wieder eine gute Rolle spielen“, sagt Ronny Czadzeck. In der eigenen Gruppe rechnet er erneut mit einem hinlänglich bekannten Duell um den Rang an der Spitze. „Im Südkreis zählt GW Vernum definitiv zur engsten Konkurrenz. Wir schauen jedoch nur auf uns.“

Eine Erscheinung, die im Lager des SV Sevelen zurzeit allgegenwärtig zu sein scheint und Sorgen bereitet, ist die Verletzungsgefahr. „Viele Spieler plagen muskuläre Probleme. Ich habe die Sorge, dass einige durch die lange Corona-Pause anfälliger für Verletzungen geworden sind. Wir sind zwar breit aufgestellt und auf vielen Positionen doppelt sehr gut besetzt. Doch unter Verletzungen leidet auch die Trainingsqualität“, sagt Czadzeck. Im Moment fehlen ohnehin noch einige Spieler, weil sie in Urlaub sind. „Die Jungs, die da sind, ziehen allerdings super mit und machen einen sehr willigen Eindruck“, sagt der Coach für eine Übergangszeit.