Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Sevelen gewinnt hitziges Spiel in Broekhuysen

Kreis Kleve Der Titelanwärter SVS schlägt in der Gruppe zwei das zweite Team der Sportfreunde mit 4:3. Arminia Kapellen gelingt Überraschung. GSV Geldern tritt nicht an.

Philipp Langer brachte die Gäste in Führung (3.), ehe Moritz Thock­ok fünf Minuten später per Strafstoß ausglich. Nach der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Sevelen lag durch Andreas Terhoeven erneut vorne (56.), Mitspieler Michael Sibben sah für ein Foul die Rote Karte (64.). Dem Broekhuysener Luca Grootens gelang in der 64. Minute noch einmal der Ausgleich. Dann traf Langer (81.) erneut zum 3:2, Thockok (88.) glich wieder aus. Den Schlusspunkt setzte Terhoeven, der das 4:3 per Elfmeter für den SV Sevelen erzielte. Dem vorausgegangen war eine Notbremse von Max Schellenbach, der die Rote Karte (88.) sah. „Das war ein richtig gutes Spiel, in dem sich Sevelen ein bisschen cleverer angestellt hat“, sagte SFB-Coach Timo Ingenlath. Der Sevelener Co-Trainer Heiko Kuhlmann lobte die Vorstellung seines Teams: „Das haben wir überragend gelöst. Nur in der ersten Halbzeit waren wir noch nicht richtig bei der Sache.“