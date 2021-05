Fußball : Kevelaerer SV holt Martin Sekela und Björn Schaap

Kevelaer Der A-Kreisligist hat sein Team mit zwei routinierten Akteuren verstärkt. Mittelfristig ist der Aufstieg in die Bezirksliga das Ziel.

Zwar gab es zu Beginn der Saison 2020/2021 einige Unruhe beim Kevelaerer SV, da Coach Stefan Ettwig und sein Co-Trainer Stephan Gorthmanns bereits nach dem dritten Spieltag ihren Rücktritt erklärt hatten. Trotzdem lief es für den KSV bestens in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Die Mannschaft lag zum Zeitpunkt des Saisonabbruches wegen der Corona-Pandemie mit 19 Zählern punktgleich mit dem Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf auf Rang zwei. In acht Begegnungen hatte es sechs Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage für das Team gegeben. Dem neuen Trainergespann Patrick Znak/Marcel Kempkes gelang es dabei, der jungen und talentierten Mannschaft die nötige Stabilität zu verleihen. Doch nur auf die Jugend wollte der Verein bei der Kaderplanung für die neue Saison dann doch nicht setzen.

Denn neben den drei Eigengewächsen Hannes Laege, Gabriel Lehnen und Jona Wassen, die aus dem eigenen Nachwuchs aufrücken, sind zwei Routiniers neu im Aufgebot des A-Kreisligisten. Zum einen soll Martin Sekela in der kommenden Saison den Abwehrverbund des KSV verstärken. Der 32-Jährige spielte zuletzt in der zweiten Mannschaft des SV Straelen in der Bezirksliga. Zuvor trug er bereits zwei Jahre lang das Trikot des Kevelaerer SV. Zum anderen wechselt der 34-jährige Björn Schaap vom Bezirksligisten DJK Twisteden nach Keve­laer. Auch Schaap ist beim KSV kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2018/2019 lief er für den Verein in der Bezirksliga auf.