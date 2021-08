Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : GW Vernum in der Favoritenrolle

Geldern Die Mannschaft stand beim Abbruch der vergangenen Saison mit weißer Weste an der Spitze der Gruppe zwei. Trainer Sascha Heigl kann auf einen großen Kader setzen, in dem Konkurrenz das Geschäft belebt.

Eines ist klar: Grün-Weiß Vernum wird auch in der in gut 14 Tagen beginnenden Saison in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern zu den unumstrittenen Favoriten auf den Aufstieg zählen. Die Mannschaft von Trainer Sascha Heigl startet nahezu unverändert in die neue Serie. In der annullierten Spielzeit 2020/21 hatte das Team mit weißer Weste an der Spitze der Gruppe zwei gestanden. Acht Spiele, acht Siege, 33:7-Tore lautete die eindrucksvolle Bilanz, ehe der Amateursport in den Corona-Lockdown gehen musste.