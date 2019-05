Fußball Kreisliga A : Der zweite Aufsteiger steht noch nicht fest

Der SV Straelen hat alle Trümpfe in der Hand, den Aufstieg in die Bezirksliga am letzten Spieltag klarzumachen. Im Heimspiel trifft er auf den Uedemer SV. Auf die Tore von Marcel Peters (hier im Bild beim Spiel gegen TSV Weeze) werden die Blumenstädter angewiesen sein. Foto: Norbert Prümen (nop)