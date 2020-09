Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum verpflichtet Kai Baumeister

Wachtendonk Der Landesligist hat den 23-Jährigen unter Vertrag genommen und hofft, dass der Mittelfeldspieler Akzente in der Offensive setzen kann. Zuvor lief er für den ASV Süchteln auf.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler mit Offensivqualitäten stieg im Jahr 2017 mit seinem Heimatverein ASV Süchteln in die Landesliga auf und wechselte 2018 zum A-Ligisten SV Vorst. Mit seinen 24 Treffern hatte Kai Baumeister maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Vorster in die Bezirksliga. Nach seiner Rückkehr zum ASV, der in der Landesliga-Gruppe eins spielt, hatte er in dieser Saison zwei Einsätze. Ab sofort steht der beidfüßige Mittelfeldmann in den Diensten des TSV Wachtendonk-Wankum.