Fußball : Ungeschlagen in die Leistungsklasse

Die A-Jugend-Mannschaft von Grün-Weiß Vernum gewann souverän und ohne Niederlage die Meisterschaft in der Kreisklasse und steigt in die Leistungsklasse auf. Foto: Susanne Schmidt

Vernum Zwei Jahre nach dem Scheitern in den Relegationsspielen und dem damit verbundenen Abstieg in die Kreisstaffel schafft die A-Jugend des SV GW Vernum ohne Niederlage den Durchmarsch in die A-Jugend-Leistungsstaffel.

