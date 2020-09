Fußball : TSV Wa.-Wa. startet mit neuem Coach

Wachtendonk Co-Trainer Markus Müller, der nun erst einmal das Ruder übernommen hat, ist trotz des überraschenden Rücktritts von Frank Goldau optimistisch. Zum Auftakt geht es gegen die VSF Amern.

Er sieht das Team für das Auftakt-Heimspiel am heutigen Samstag, 16 Uhr, gegen VFS Amern gut vorbereitet. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir trotz der jetzigen Situation einen guten Start abliefern werden. Das sind wir dem Verein auch schuldig“, so Müller. Leicht wird es allerdings nicht, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Denn der Gegner zählt zum Favoritenkreis. Neben den Langzeitverletzten muss der TSV Wachtendonk-Wankum auch auf seinen Kapitän Alexander Rasch verzichten, der nicht so leicht zu ersetzen sein wird.