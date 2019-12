Hallen-Kreismeisterschaften : Der 32. Kreis-Budenzauber steht bevor

Kreis Kleve Am 4. und 5. Januar trägt der GSV Geldern die Fußball-Hallenkreismeisterschaft aus. Mit dabei sind die stärksten Mannschaften des Kreises. Die Landesligisten fehlen. Favoriten aus Kleve und Straelen treffen früh aufeinander.

Sie gehört fest zum Programm der Kreis Klever Fußballszene: die Hallenkreismeisterschaft. Wie in den vergangenen Jahren auch findet diese nun erneut in der Gelderner Bollwerk-Halle statt, Ausrichter ist der Gelderner Sport Verein unter der Führung von Hartmut Könner. Am 4. und 5. Januar ist es so weit. „Dieses Turnier ist für unseren Verein ein ganz besonderes. Wir tragen so auch mit dazu bei, die Stadt Geldern bekannter zu machen“, sagt Könner im Gespräch mit unserer Redaktion.