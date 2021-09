Fußball-Bezirksliga : SV Walbeck steckt schon wieder im Abstiegskampf

Geldern Fußball-Bezirksliga: Nach den Pleiten in Xanten (2:7) und gegen Broekhuysen (0:4) ist Ernüchterung eingekehrt. Jetzt fällt auch noch Kapitän Hubertus Arians lange aus.

Dass der SV Walbeck auch in dieser Saison wieder um den Klassenerhalt spielen wird, ist kein Geheimnis. Doch der Hoffnungsschimmer, der nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen den GSV Moers und einem starken Auftritt im Pokal gegen den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum aufgeflackert war, ist längst wieder verblasst. Zwei Spieltage weiter sind die Spargeldörfler in der Realität der Fußball-Bezirksliga mit einer unsanften Landung angekommen. Eine desaströse Mannschaftsleistung mit einer 2:7-Pleite beim TuS Xanten ließ das Walbecker Trainergespann Stefan Pötters und Klaus Thijssen einigermaßen sprachlos zurück.

„In Xanten haben wir plötzlich eine völlig andere Mannschaft gesehen. Die Spieler sind nur nebenher gelaufen und waren gar nicht richtig bei der Sache“, sagt Pötters. Dabei hatte man sich eigentlich recht optimistisch auf den Weg in die Domstadt gemacht. „Vor dem Xanten-Spiel hatten wir ein gutes Gefühl, waren fokussiert und die Stimmung innerhalb der Mannschaft war gut“, so Thissen. Am Sonntag folgte eine 0:4-Niederlage gegen die Sportfreunde aus Broekhuysen – damit hat der SV Walbeck in zwei Begegnungen satte elf Gegentore kassiert. Besonders auffällig war dabei, dass gegen Broekhuysen drei Gegentore nach Eckbällen fielen. „Es ist unser Hauptproblem, dass wir die Standardsituationen nicht gut verteidigen. Da liegst du dann trotz gutem Start schnell mit zwei Toren hinten. Und dann werden die Beine schwer“, erklärt Thijssen.