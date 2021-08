Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde Broekhuysen in der Rolle des Jägers

Die SF Broekhuysen – hier Igor Puschenkow (r.) – wollen Top-Favorit Viktoria Goch – hier Nils Rix – auf den Fersen bleiben. Foto: Norbert Prümen

Straelen Trainer Sebastian Clarke will mit seinem Team so lange wie möglich am Top-Favoriten Viktoria Goch dranbleiben. Er kann dabei auf eine eingespielte Mannschaft setzen.

Platz zwei in der Vorsaison, jeweils Rang drei in den beiden Spielzeiten zuvor – der Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen hätte wahrlich allen Grund dazu, sich den Aufstieg in die Landesliga vorzunehmen. „Es wäre jetzt sicherlich auch unglaubwürdig, wenn wir Platz fünf als Ziel ausgeben würden“, sagt Trainer Sebastian Clarke und hält nichts von künstlicher Tiefstapelei. Dass in Broekhuysen allerdings niemand vom Aufstieg spricht oder diesen gar erwartet, hat einen simplen Grund: Viktoria Goch wird schließlich allenthalben als erster Anwärter auf den Titel gehandelt.

„Qualitativ müssten die Gocher jedem Team in der Liga überlegen sein“, sagt Sebastian Clarke. Für unschlagbar hält er die Mannschaft seines Kollegen Daniel Beine freilich nicht. „Wir hätten Goch in der vergangenen Saison kurz vor dem Abbruch besiegen müssen, haben uns für eine starke Leistung aber nicht belohnt“, sagt der 36-Jährige und hadert noch ein wenig mit der 1:2-Niederlage, die sein Team damals die Tabellenführung gekostet hatte. Aber das Top-Spiel habe eben auch die Verwundbarkeit der Viktoria gezeigt.

Daher wollen die Sportfreunde es in dieser Spielzeit noch ein wenig besser machen, wobei auch die Ergebnisse in Testpartien hoffen lassen: Einzig gegen den Bezirksligisten GSG Duisburg kassierte Broekhuysen ein spätes 2:2. Ansonsten behielten die Sportfreunde neben standesgemäßen Siegen über die A-Ligisten Kevelaerer SV und Arminia Kapellen-Hamb auch gegen den Landesligisten Fichte Lintfort souverän die Oberhand – am Ende stand es 3:0.

Rückenwind wird auch die Tatsache bringen, dass sich Sebastian Clarke auf ein hundertprozentig eingespieltes Team verlassen kann. Denn personell hat sich beim Bezirksligisten aus dem Straelener Ortsteil wenig überraschend kaum etwas getan. „In den vergangenen Jahren hatten wir einzig in der Verteidigung eine kleine Lücke, die wir jetzt endlich schließen konnten“, so Clarke. Denn Joshua Frenzen ist vom SV Veert zu den Sportfreunden gestoßen und soll in der Defensive eine wichtige Rolle übernehmen. Dem steht einzig der Abgang von André Laarmanns (Alemannia Pfalzdorf) gegenüber, der in den vergangenen beiden Spielzeiten aus beruflichen Gründen aber ohnehin nur sporadisch zur Verfügung gestanden hatte.