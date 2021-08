Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde geben Sieg aus der Hand

Torjäger Sven van Bühren brachte die Sportfreunde Broekhuysen bereits nach zwei Minuten in Führung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Fußball-Bezirksliga: Gastgeber SF Broekhuysen führt gegen die DJK Twisteden zur Pause mit 3:0 und gibt zunächst auch in der zweiten Hälfte den Ton an. Doch am Ende entführt der Gegner mit einer Energieleistung einen Punkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

So kann’s gehen. Zur Pause sahen die Sportfreunde Broek­huysen im Nachbarschaftsduell mit der DJK Twisteden bei einer 3:0-Führung bereits wie der sichere Sieger aus. Doch am Ende gab’s mit dem 3:3 zumindest für den Gastgeber so etwas wie eine gefühlte Niederlage.

Bereits nach zwei Minuten hatte Sven van Bühren aus kurzer, halbrechter Position freie Schussbahn und ließ sich die Chance zur Führung nicht nehmen. Die Gäste steckten den frühen Rückstand gut weg, brachten aber – bis auf zwei Halbchancen nach Standards – nicht viel nach vorne. Gefährlicher wurde Broekhuysen nach 20 Minuten, als sich zunächst Dennis Belzek gut durchsetzte, aber knapp scheiterte. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schnappte sich Sven van Bühren die Kugel, sein Zuspiel fand Marcel Thyssen, der zur 2:0-Führung einschoss. Scheiterte Jan Teegelbeckers zunächst bei einer Ecke nur knapp, passte in der 45. Minute sein Kopfball zum 3:0.

Getreu dem Motto „alles im grünen Bereich“ begannen die zweiten 45 Minuten. Twisteden war mit dem eingewechselten Jan van de Meer zwar offensiver aufgestellt, blieb aber zunächst harmlos. Da hätten die ebenfalls nach der Pause ins Spiel gekommenen Finn Helders und Igor Puschenkow mit zwei guten Möglichkeiten das Ergebnis auf 4:0 stellen können.

Als Torben Schellenberg in der 72. Minute zum 1:3 verkürzt hatte, nahm die Begegnung wieder Fahrt auf. Die Gäste erarbeiteten sich gute Standardsituationen, die letztendlich zum Erfolg führen sollten. Erneut war es Schellenberg, der einen Freistoß (82.) zum 2:3 nutzte. Dramatisch verlief die Nachspielzeit, als nach mehreren Versuchen Alexander Swaghoven mit einem abgefälschten Schuss zum 3:3-Endstand die Gäste jubeln ließ.

„Wir hatten nach der Pause zunächst alles im Griff, haben dann aber zu viele Situationen verschenkt“, meinte Sebastian Clarke. „Die Sportfreunde haben zur Pause verdient mit drei Toren geführt. Nach dem Anschlusstreffer haben wir dann eine mental unfassbare Leistung abgerufen und mit dem nötigen Glück noch den Ausgleich geschafft“, sagte Twistedens Trainer Markus Hierling.

SF Broekhuysen: Brünnings – Elspaß, Thyssen, van Bühren (67. Puschenkow), Peun, Aarts, Belzek (67. Helders), Teegelbeckers, Hoffmann (76. Weyers), Theelen, Frenzen (76. Clarke).