Fußball-Bezirksliga : FC Aldekerk leistet sich eine Verjüngungskur

Kerken Die Mannschaft startet am Sonntag in die neue Saison. Viele junge Spieler verstärken den Kader. Danny Thönes rechnet mit einer schwierigeren Saison. Der Coach hofft, dass sich der FCA aus dem Abstiegskampf heraushalten kann.

Die vergangene Spielzeit war für den FC Aldekerk in der Fußball-Bezirksliga vergleichsweise entspannt. Um den Klassenerhalt brauchte sich die Mannschaft keine Sorgen zu machen. „Es war das erste Mal seit Jahren, dass wir in der Tabelle nicht unten rein gerutscht sind. Insofern waren wir auch mit dem Verlauf der vergangenen Saison zufrieden“, sagt FCA-Trainer Danny Thönes.

Den Grundstein dafür legte seine Mannschaft schon in der Hinserie, als die Aldekerker einen guten Lauf hatten und auch Favoriten wie Viktoria Goch oder Sportfreunde Broekhuysen Paroli bieten konnten. „In der Hinrunde hatten wir alle Spieler an Bord. Schwieriger wurde es aber in der Rückrunde, in der wir verletzungsbedingt einige Ausfälle hatten, aber immer auf Abstand zu den Abstiegsplätzen bleiben konnten“, sagt Danny Thönes.

In den Vorbereitungsspielen sah Trainer Danny Thönes Licht und Schatten. Im Voba-Supercup reichte es nicht ganz für den ersten Platz, das Endspiel verlor der FCA im Elfmeterschießen gegen die Überraschungsmannschaft des SV Veert. „Wir haben einige gute und nicht so gute Spiele gemacht, insgesamt sind wir aber auf einem guten Weg. Wir müssen viele neue Spieler integrieren und schauen, wie es am besten zusammenpasst“, sagt der Trainer. Die Liga schätzt Thönes auf alle Fälle stärker ein als in der vergangenen Saison. Mannschaften wie der SV Straelen II, Viktoria Goch, VfL Tönisberg oder FC Neukirchen-Vluyn werden die Gruppe 4 in ihrer Spielstärke noch ausgeglichener machen.