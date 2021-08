Fußball-Bezirksliga : FC Aldekerk nutzt die Schlafmützigkeit des TSV Weeze

Kerken Der FCA gewinnt das Heimspiel gegen den TSV trotz eines frühen Rückstands noch deutlich mit 4:1. Ein Doppelschlag nach der Pause sorgt für die Entscheidung zugunsten des Gastgebers.

Der TSV Weeze verschlief dann den Start in die zweite Halbzeit. Zunächst durfte Kevin Rombs nach einer Ecke von Jimmy Altgen ungehindert zur FCA-Führung einnicken (51.). Wenige Minuten später führte Jimmy Altgen einen Freistoß schnell und lang auf Niklas Hegmans aus, der zum 3:1 (54.) traf. Der Doppelschlag war der Knackpunkt in einer Partie, die Aldekerk von nun an im Griff hatte. „Wir waren dann läuferisch und spielerisch überlegen“, so Thönes.