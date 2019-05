Fußball Bezirksklasse : TSV Wa./Wa. sichert den Klassenerhalt

Der TSV Wachtendonk-Wankum (gestreifte Trikos) sicherten sich den endgültigen Klassenerhalt mit einem 2:1 Sieg über den SV Rindern. . Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Kevelaerer SV rutscht nach der 1:2-Niederlage gegen 1. FC Kleve auf einen Abstiegsplatz. DJK Twisteden scheint gerettet zu sein.

Von Klaus Schopmans, jun.

An diesem vorletzten Endspieltag in Sachen Abstieg hat nur der TSV Wachtendonk durch den Erfolg gegen Schlusslicht SV Rindern Nägel mit Köpfen gemacht und die Klasse gesichert. Noch nicht ganz sicher dürfen sich dagegen die Twistedener sein, die zuhause 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Goch spielten. Wenn es ganz schlecht am letzten Spieltag läuft, kann die Mannschaft noch auf dem Relegationsplatz enden. Auf diesem Platz ist nach der 1:2-Niederlage bei der Zweitvertretung vom 1.FC Kleve nun der Kevelaerer SV gelandet. Da wird der letzte Spieltag erst entscheiden, ob sich der KSV aus dieser misslichen Lage noch befreien kann. Im Lokalderby am Walbecker Bergsteg konnten sich die Sportfreunde aus Broekhuysen knapp mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Walbeck durchsetzen und festigten damit ihren 3. Tabellenplatz. Der FC Aldekerk unterlag in seinem letzten Saisonspiel bei Spitzenreiter SEG Bedburg-Hau.

SEG Bedburg-Hau – FC Aldekerk 5:2 (2:0) Bereits am Samstag bestritten die Aldekerker ihr letztes Saisonspiel, denn beim Aufsteiger gab es anschließend noch die Meisterschaftsfeier. Die erste große Möglichkeit hatte Max Lindemann zwar nach zehn Minuten, doch Bedburg war zunächst besser im Spiel. Erst ein umstrittener Elfmeter brachte die Heimelf (32.) in Führung, die vor der Pause noch den zweiten Treffer nachlegte. Gut starteten die Aldekerker nach der Pause, die direkt durch Luca Kroepmanns, das Anschlusstor erzielten. Jimmy Altgen hatte Pech bei einem Pfostenschuss, das wäre der Ausgleich gewesen. Dann aber erhöhte Bedburg mit ihren schnellen Stürmern bis zur 78. Minute auf 4:1. Das war auch die Vorentscheidung. Josef Franke verkürzte noch auf 4:2 (82.), in der Schlussminute dann das 5:2 für die Gastgeber. „Der Sieg für Hau war verdient, fiel allerdings ein bis zwei Tore zu hoch aus.“, meinte Spielertrainer Mark Kersjes.

Info Die Ausgangssituation vor dem letzten Spieltag 12. DJK Twisteden: 33 Punkte, Tore: - 7 13. Viktoria Goch: 32 Punkte, -Tore: - 7 14. 1. FC Kleve: 30 Punkte, Tore: -10 15. Kevelaerer SV 30 Punkte, Tore - 15 16. SV Rindern: 27 Punkte, Tore: - 24 Tore.

TSV Wa.-Wa. – SV Rindern 2:1 (1:0) Einen optimalen Start erwischten die Gastgeber in dieser Party und gingen bereits nach elf Minuten durch ein Tor von Cristian Voicu in Führung. Dann aber versäumte es der TSV, wie zuletzt häufig in den Begegnungen, weitere gute Chancen zu nutzen, um so frühzeitig in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. So fiel dann auch prompt nach einem Stellungsfehler kurz nach der Pause der Ausgleich für die Gäste. Nach einem Foul an Voicu traf Eric Holz nach einer Stunde per Elfmeter zur erneuten Führung. Wachtendonk ließ die Gäste, die allerdings für wenig Gefahr sorgten, weiter kommen, versäumte es aber, bei den schnell vorgetragenen Angriffen das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Am Ende war der Sieg nicht in Gefahr. „Ein Kompliment an mein Team, das in diesem wichtigen Spiel diszipliniert gespielt und gut gekämpft hat. Ich bin Stolz auf meine Mannschaft.“, meinte Trainer Marcel Blaschkowitz.

DJK Twisteden – Viktoria Goch 1:1 (0:1) Der Gastgeber brauchte eine lange Anlaufphase, um in diese Begegnung zu kommen. Der erste Durchgang ging klar an die Gäste aus Goch, die in der Abwehr wenig Mühe hatten, die recht harmlosen Angriffe der Gastgeber zu kontrollieren, in der Offensive aber wesentlich gefährlicher waren. So war der Führungstreffer der Gäste, der trotz weiterer Möglichkeiten bis zur Pause Bestand hatte, auch klar verdient. Ehe nach dem Wechsel die Twistedener besser ins Spiel fanden, hatte zunächst Goch noch zwei gute Möglichkeiten. Einmal parierte Twistedens Schlussmann Martin Voß mit einem tollen Reflex. Nach einer Stunde Spielzeit hatten auch die Möglichkeiten der Twistedener eine höhere Qualität und und dann fand sich in der 72. Minute auch die Lücke. Nach einem Eckball kam Jan van de Meer frei zum Schuss und erzielte den Ausgleich. „Im ersten Durchgang waren wir noch zu lethargisch, mit der Steigerung nach der Pause haben wir uns den Punkt verdient.“, so Co-Trainer Winkels.

SV Walbeck – Sportfreunde Broekhuysen 0:1 (0:1) Auch wenn es um nichts mehr ging war es ein flottes Derby und Walbeck bot trotz der Niederlage eine gute Abschlussvorstellung. Die Gäste begannen mit einem starken Auftakt und der verdienten Führung in der 11. Spielminute durch Igor Puschenkow. Nach der Pause hatten die Walbecker wesentlich mehr vom Spiel, blieben aber wie so häufig in der Vergangenheit vor des Gegners Tor zu harmlos. Rene Verbeek hatte in der 90. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, doch Gästekeeper Marek Schaffers parierte prächtig.