Fußball : Neuaufbau: Beim SV Walbeck II steht der Spaß im Vordergrund

Geldern Die junge Mannschaft hat in der Gruppe zwei der Kreisliga B zwar bislang lediglich ein Spiel gewonnen. Dennoch ist Trainer Thomas Kuhnen bislang zufrieden.

Fußball-B-Ligist SV Walbeck II steckt im Umbruch. Im Sommer hatten einige erfahrene Spieler die Mannschaft verlassen, mit etlichen jungen Akteuren sollte Trainer Thomas Kuhnen in der jetzt schon seit vier Monaten unterbrochenen Saison den Neuaufbau in die Wege leiten. Das Unterfangen erweist sich nicht gerade als einfach. In den acht Partien vor dem erneuten Corona-Lockdown gelang dem SV Walbeck II in der Gruppe zwei gerade einmal ein Sieg – direkt am ersten Spieltag sprang ein 4:0 gegen den SV Sevelen II heraus. Zudem gab es drei Unentschieden und vier Niederlagen. „Wir befinden uns noch in der Findungsphase. Deshalb ist die Unterbrechung für uns besonders ärgerlich“, sagt Thomas Kuhnen.