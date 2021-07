Kader bleibt zusammen : A-Ligist TSV Weeze II geht unverändert in neue Saison

A-Ligist TSV Weeze II geht unverändert in neue Saison

Weeze Die Mannschaft wird ohne Neuzugänge und Abgänge in die neue Spielzeit starten. „Wir werden einfach, wie im vergangenen Jahr auch schauen, ob wir bei Bedarf mit Spielern aus der dritten oder ersten Mannschaft agieren werden“, sagt Trainer Tim Dünte.

Von Per Feldberg

Mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen war der TSV Weeze II in die letztlich annullierte Saison 2020/21 in der Fußball-Kreisliga A gestartet. Das Team spielte dabei überhaupt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Kreisliga-Oberhaus. Und die Mannschaft sowie der neue Trainer Tim Dünte konnten mit den gezeigten Leistung bis zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auch zufrieden sein.