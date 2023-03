Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern SV Veert trennt sich von Trainer Jürgen Krust

Der SV Veert, der aktuell als Viertletzter in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern auf einem Abstiegsplatz steht, hat sich am Dienstagabend von Coach Jürgen Krust und Co-Trainer Sascha Hoffmann getrennt. Damit haben die Verantwortlichen des Klubs um den Sportlichen Leiter Waldemar Molderings auf die Talfahrt der Mannschaft in den vergangenen Monaten reagiert. Das letzte Erfolgserlebnis in einem Pflichtspiel hatte es für den SV Veert am 30. Oktober beim 9:0-Kantersieg gegen den abgeschlagenen Vorletzten BV Sturm Wissel gegeben. Es folgten sechs Niederlagen in Serie. Es herrscht akute Abstiegsgefahr.