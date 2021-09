Handball-Regionalliga der Frauen : Der TV Aldekerk II setzt auf die richtige Mischung

Kerken Handball-Regionalliga der Frauen: Das Abenteuer beginnt für den Aufsteiger mit einem Jahr Verspätung. ATV-Trainer René Baude traut seiner Mannschaft einiges zu.

(cbl) Es ist inzwischen schon eine ganze Weile her, dass sich die zweite Mannschaft des TV Aldekerk ungeschlagen den Titel in der Handball-Oberliga der Frauen holte. Mit einem Jahr Verspätung – die vergangene Saison wurde wegen der Pandemie nach gerade einmal zwei Spielen abgebrochen – möchte der Aufsteiger endlich zeigen, dass er auch das Zeug für die Regionalliga mitbringt. startet der Am Samstag hat der ATV II dazu erstmals in der altehrwürdigen Eugen-Haas-Sporthalle in Gummersbach beim HC Gelpe/Strombach die Gelegenheit.