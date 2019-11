Volleyball : VC Eintracht kämpft ums Weiterkommen

Gelderland (mahei) Während die „U 20“-Juniorinnen-Mannschaft des VC Eintracht Geldern Geldern ihre Oberliga-Saison bereits beendet hat und sicher in der Qualifikationsrunde A zur Westdeutschen Volleyball-Meisterschaft angekommen ist, geht es für einige andere Jugend-Teams des Südkreises noch um die letzten wichtigen Punkte für dieses Ziel.

Am Ende der Oberliga-Runden wird abgerechnet. Die Besten der Ligen werden in der Qualifikationsrunde A mit den Besten aus anderen Oberligastaffeln in neue Gruppen gelost.

Volleyball-Oberliga der „U 18“-Juniorinnen: VC Eintracht Geldern – Blau-Weiß Dingden; VC Eintracht – TuSEM Essen (Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr in der Sporthalle an der Pariser Bahn in Geldern). Gleich im Auftaktspiel am Sonntag in eigener Halle geht es für die U18 der Eintracht um alles oder nichts. Gegen den punktgleichen Zweitliga-Nachwuchs aus der Volleyballhochburg Dingden hilft nur ein Sieg, wenn man die letzte theoretische Chance auf eine Teilnahme an der Quali A nutzen möchte. Beide Teams messen sich im Anschluss noch mit der Auswahl von TuSEM Essen, die allerdings keine Ambitionen mehr auf ein Weiterkommen hat.

Oberliga der „U 16“-Juniorinnen: TSV Weeze – Solingen Volleys (Samstag, 30. November, ab 16 Uhr im August-Janssen-Sportzentrum in Weeze). Zum Schaulaufen kommt es am Samstag im Weezer Sportzentrum für die „U 16“-Mannschaft des TSV Weeze. Da die Teilnahme an der Qualifikationsrunde A bereits gesichert ist, kann sich das Team von TSV-Trainer Heiko Dannenberg ein letztes Mal Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen holen und sollte gegen den Tabellenvorletzten aus Solingen nicht unter Druck geraten. Mit einem Sieg kann sich das Team den Meistertitel sichern und hätte sich als Tabellenerster die optimale Ausgangsposition für die im Januar stattfindende Qualifikationsrunde A geschaffen.