Reitsport : Wettener Nachwuchs-Trio reist zum Bundes-Vierkampf nach Berlin

Jule Sophie Mertins, Victoria Kempen und Rieke Klanten (v.l.) haben sich intensiv auf den Bundes-Vierkampf vorbereitet. Foto: RV Wetten

Gelderland (him) Die gute Nachwuchsarbeit des Reitervereins „von Bredow“ Wetten trägt einmal mehr Früchte. Wenn von Freitag bis Sonntag in Berlin die Bundes- und Nachwuchs-Vierkämpfe ausgetragen werden, schickt der Kevelaerer Verein gleich drei junge Reiterinnen ins Rennen, die mit guten Leistungen den Sprung in den Kader des Verbandes Rheinland geschafft haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Und hinter dem Wettbewerb verbirgt sich immerhin so etwas wie die Deutsche Meisterschaft der jungen Reiter, die bei dieser Gelegenheit auch ihr Können im Laufen und im Schwimmen unter Beweis stellen müssen.

Schon eine gehörige Portion Erfahrung bringt die Gelderner Schülerin Jule Sophie Mertins mit, die vom Verbandstrainer bereits zum fünften Mal für das Team Rheinland nominiert worden ist, das bei den nationalen Titelkämpfen traditionell eine sehr gute Rolle spielt. Während Mertins zur älteren Mannschaft gehört, die den Bundes-Vierkampf bestreitet, fiebern ihre Vereinskameradinnen Victoria Kempen und Rieke Klanten gespannt ihrer Wettkampf-Premiere auf nationaler Ebene entgegen. Der Vierkampf setzt sich aus 50 Meter Schwimmen, einem 3000-Meter-Lauf (2000 Meter im Nachwuchs-Wettbewerb), sowie jeweils einer Dressur- und Springprüfung zusammen.