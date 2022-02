Fußball-Regionalliga : Für den SV Straelen wird es langsam eng

Straelen Die Talfahrt der Grün-Gelben dauert an. Nach der verdienten 0:2-Heimniederlage gegen den Titelaspiranten Fortuna Köln beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz gerade einmal noch sechs Punkte.

„Die Mannschaft, die mit dem Wind gespielt hat, war jeweils ein wenig überlegen. Am Ende bin ich es aber fast schon wieder leid, immer die gleiche Leier zu wiederholen. Wir haben die Chancen, können den Ausgleich erzielen. Und dann nimmt das Spiel wahrscheinlich einen anderen Verlauf. Daran scheitert es im Moment aber. Am Ende hätten wir hier sicherlich einen Punkt mitnehmen können“, sagte Gerstner nach der Begegnung.

Schnell wurde den 310 Zuschauern klar, weshalb die Gäste aus der Kölner Südstadt neben Rot-Weiss Essen, Preußen Münster und dem Wuppertaler SV zu den ernsthaften Titelkandidaten zählen. Mit einer beeindruckenden Wucht und Entschlossenheit nahm der aktuelle Tabellenvierte von Beginn an das Heft in die Hand und hätte bereits in den Anfangsminuten in Führung gehen können. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor der Heimelf. Daran sollte sich bis zum Halbzeitpfiff nichts ändern. Die wenigen Angriffsversuche des SV Straelen blieben schon im Ansatz stecken.