Höhepunkt am Sonntagnachmittag Frühjahrsturnier beim Reiterverein Weeze

Den spannenden Abschluss auf dem Springplatz bildet am Samstagnachmittag ab 16.15 Uhr ein L-Springen mit Stechen. Die Dressurreiter starten am Samstag ab 9 Uhr mit einer A**-Dressur in der Reithalle in den Turniertag, da auf dem Dressuraußenplatz ab 9.15 Uhr in zwei mittelschweren Prüfungen geritten wird. Ganz neu im Programm ist die Dressurreiterprüfung der Klasse S, die um 13 Uhr beginnt. Einen weiteren Höhepunkt bildet die S-Dressur, die um 14.45 Uhr beginnen wird.