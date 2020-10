Corona-Lockdown im Amateursport : Früher Saisonstart im Handball-Verband Niederrhein zahlt sich jetzt aus

Niederrhein Der HVN hat im Gegensatz zu anderen Verbänden den Auftakt nicht verschoben. Jetzt hat er einen gewissen Puffer, weil einige Spieltage bereits ausgetragen worden sind.

Der Verband Niederrhein ist dabei in Gegensatz zu einigen anderen Landesverbänden in einer komfortableren Situation. Denn er hatte sich entschlossen, die Saison Ende August schon beginnen zu lassen, während andere Verbände den Start verschoben haben. „Wir sind für diese Entscheidung damals auch kritisiert worden. Doch jetzt zahlt es sich aus, dass wir das so durchgezogen haben. Denn wir haben jetzt einen gewissen Puffer, weil schon einige Spieltage ausgetragen werden konnten. Wir fangen nicht bei Null an, wenn es wieder losgehen kann“, sagt Girbes.