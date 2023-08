Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

FC Aldekerk – TSV Nieukerk (Freitag, 20 Uhr) Zum ersten Mal seit Mai 2016 treffen die Lokalrivalen in der Meisterschaft wieder aufeinander. Damals siegte der FCA vor rund 300 Zuschauern mit 6:3 und stieg am Ende in die Bezirksliga auf. Der TSV schloss die Saison auf Rang 16 und musste runter in die Kreisliga B. Jetzt gibt es endlich ein Wiedersehen in der Kreisliga A. Beide Teams fiebern diesem Derby bereits seit Tagen entgegen.