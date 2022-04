Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Der Titelaspirant ist eine Nummer zu groß

Kerken Schlusslicht TV Aldekerk verliert 18:37 beim Tabellendritten Frisch Auf Göppingen. Die Gäste sind nach anfänglicher Führung in allen Belangen unterlegen.

„Uns fehlte heute einfach der Mut“, kommentierte ATV-Trainerin Yvonne Fillgert die Leistung ihrer Mannschaft, die nicht an den gelungenen Auftritt gegen den aktuellen Tabellendritten im Hinspiel anknüpfen konnte. Lediglich in der Anfangsphase agierte der Absteiger frech und respektlos. Zwei wuchtige Rückraumtreffer von Mariel Beugels und zwei Tore von Puck Verlinden gegen eine zunächst unsortierte Göppinger Abwehr bedeuteten nach sieben gespielten Minuten eine 4:2-Führung der Aldekerkerinnen.

Diese sollte nicht lange Bestand haben. Eine torlose Viertelstunde der Grün-Weißen quittierten die Gastgeberinnen mit einem 9:0-Lauf und sorgten so noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Mit einem Rückstand von sieben Toren ging es für die Grün-Weißen in die Kabine. Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer das Spiel eines Spitzenteams gegen einen sieglosen Tabellenletzten. Obwohl die Gastgeberinnen auf ihre torgefährliche Angreiferin Klara Schlegel verzichten mussten, spielte Frisch Auf den ATV quasi an die Wand. Göppingen agierte im Angriff souverän und hatte eine Defensive in die Halle gestellt, gegen die es kein Durchkommen gab.