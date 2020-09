Fußball : Die Viktoria will es diesmal auswärts besser machen

Dieter Blomm und der SV Walbeck haben den Umbruch vollzogen und wollen wieder angreifen. Foto: Klaus Schopmans

Kreis Kleve Viktoria Winnekendonk und der SV Walbeck starten am Sonntag in die Saison in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen. Winnekendonk fährt nach Mönchengladbach, Walbeck empfängt Steele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teams des SV Walbeck und von Viktoria Winnekendonk starten am Sonntag in die Saison in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen. Viktoria Winnekendonk, in der vergangenen Serie Neuling in dieser Liga, glänzte vor allem mit einer tadellosen Heimbilanz, wogegen es in den Auswärtsspielen fast ausschließlich Niederlagen hagelte. Zielvorgabe für die neue Saison ist es, diese Bilanz zu verbessern.

Gelegenheit dazu gibt es gleich im ersten Spiel beim neu gegründeten FV Mönchengladbach 2020 (Sonntag, 17 Uhr), der in der vergangenen Saison noch unter 1. FC Mönchengladbach firmierte und um den Aufstieg mitspielte. „Wir wissen, was uns dort erwartet, weil sich personell beim Gegner wenig verändert hat. Wenn wir einen Punkt mitnehmen können, wäre es ein guter Start“, sagte Trainer Uli Bern. Er war mit der Vorbereitung zufrieden und startet mit einem fast unveränderten Kader in die Saison.

Der SV Walbeck ist schon lange in der Niederrheinliga etabliert und geht nun in die zwölfte Saison. Nach einer Umbruchphase in den vergangenen drei Jahren sieht man sich dort nun wieder bestens aufgestellt, um eine gute Rolle spielen zu können. Trainer Dieter Blomm ist im zweiten Jahr im Amt und blickt optimistisch in die Zukunft.