Winnekendonk : Verbandspokal: Viktoria-Frauen nach Langenfeld

Winnekendonk (ksch) HSV Langenfeld – Viktoria Winnekendonk (Samstag 15.30 Uhr). Im aktuellen Pokalwettbewerb sind die Winnekendonkerinnen bereits raus, haben im September auf Kreisebene das Spiel beim SV Donsbrüggen mit 5:6 nach Elfmeterschießen verloren.

Im vorherigen Wettbewerb hat die Viktoria sich aber auf Verbandsebene qualifiziert und steht nun im Achtelfinale dieses Wettbewerbs. Sieht man einmal von der Auswärtsschwäche der Viktoria ab, läuft es für den Aufsteiger in der Niederrheinliga gut. Dies ist allerdings der guten Heimbilanz geschuldet, auf eigenem Terrain ist die Mannschaft bisher ungeschlagen, auswärts holte man noch keinen Punkt. Nun steht im Pokal wieder eine Auswärtsbegegnung an, zu Gast ist man beim Landesligisten der Gruppe 2, dem HSV Langenfeld.

Die Langenfelderinnen sind derzeit Tabellenführer in ihrer Liga und ließen aufhorchen, als sie sich im September mit einem deutlichen 4:1-Sieg gegen den GSV Moers für dieses Achtelfinale qualifizierten. Zwei Klassen höher spielen die Moerser in der Regionalliga, so war dann auch dieser Erfolg eine kleine Überraschung. Als Tabellenführer der Landesliga haben die Gastgeber allerdings eine bisher überzeugende Saison gespielt, so dürfte es auch für die Viktoria eine schwierige Aufgabe werden.