Handball : Lina Nebel rettet Punkt in letzter Sekunde

Lina Nebel (Mitte) traf in letzter Sekunde zum umjubelten 25:25-Endstand. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Handball-Regionalliga der Frauen: TV Aldekerk II freut sich zum Auftakt über ein 25:25 beim HC Weiden. Zuvor war die Mannschaft phasenweise etwas fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen.

(LN) Alfred Hitchcock hätte mit Sicherheit seine helle Freude am Verlauf des Auftaktspiels des TV Aldekerk II in der Handball-Regionalliga der Frauen gehabt. Erst in der letzten Spielsekunde gelang Lina Nebel mit einem Rückraumtor der verdiente Ausgleichstreffer zum 25:25 (11:12)-Endstand beim HC Weiden 2018.

Nach einer von beiden Seiten nervös geführten Anfangsphase kamen die Grün-Weißen immer besser ins Spiel und konnten sich leicht absetzen. Allerdings schlichen sich mit zunehmender Dauer immer wieder Fehler in die Offensiv-Aktionen der ATV-Reserve ein, so dass die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause gehen durfte.

Auch im Verlauf der zweiten Halbzeit gingen die Aldekerker Spielerinnen etwas fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Der Gegner schien daraus zunächst Kapital schlagen zu können und verschaffte sich zwischenzeitlich einen Vier-Tore-Vorsprung. Doch ab der 49. Minute drehte sich das Spiel – die Zuschauer bekamen jetzt einen echten Handball-Thriller geliefert. Mit vier Toren in Folge konnten die Gäste zum 23:23 ausgleichen. Eine Vorentscheidung zu Gunsten der Gastgeberinnen zeichnete sich ab, als der HC Weiden 15 Sekunden vor Abpfiff mit 25:24 in Führung ging.

ATV-Trainer René Baude hatte noch eine Auszeit im Köcher und gab seiner Mannschaft einen letzten Spielzug vor. Dieser führte tatsächlich noch zum Erfolg. Die Aldekerkerinnen feierten ausgelassen ein Unentschieden, das sich wie ein Sieg anfühlte. Der zufriedene René Baude sagte nach dem Spiel: „Heute haben Lea Bleckmann, Jana Marseille und Lina Nebel ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Mit dem Punkt sind wir in der Liga angekommen. Jetzt werden wir an unseren Fehlern arbeiten, damit wir am nächsten Wochenende den ersten Sieg landen.“