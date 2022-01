Handball : Spektakel: 85 Tore in 60 Minuten

Tine Hinz steuerte fünf Treffer zum verdienten Auswärtssieg des Regionalliga-Tabellenzweiten TV Aldekerk II bei. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken In der Regionalliga der Frauen festigt der TV Aldekerk II mit einem 45:40 bei der Turnerschaft St. Tönis den zweiten Tabellenplatz. Die Aldekerker Männer-Reserve verliert 24:30 beim Verbandsliga-Spitzenreiter TV Kapellen.

Von Kay Fritz

Die Zuschauer in der Sporthalle Corneliusfeld staunten nicht schlecht. In der Handball-Regionalliga der Frauen hatten sich Gastgeber Turnerschaft St. Tönis und der TV Aldekerk zu einem Spektakel mit Seltenheitswert verabredet. In 60 unterhaltsamen Minuten fielen sage und schreibe 45 Treffer. Am Ende hatte der favorisierte Tabellenzweite aus Aldekerk mit 45:40 (23:21) die Nase vorn.

In einer schnellen und kampfbetonten Partie übernahmen die Gäste sofort die Führung, konnten sich aber zum Unmut ihres Trainers René Baude trotz schöner Einzelaktionen von Jana Marseille nicht entscheidend absetzen. Der Gegner aus St. Tönis, bei dem Lena Schleupen nach ihrem Gastspiel beim litauischen Club ACME Žalgiris Kaunas ihr Comeback feierte, blieb immer in Schlagdistanz, ging aber im Angriff mitunter verschwenderisch mit den Chancen um.

Info Die Aufstellungen der ATV-Mannschaften ATV-Frauen: Fritz, Roeskes, Stahlberg – Marseille (9), Molderings (6), Zey (6), Hinz (5), Bleckmann (5), K. Kohs (5), Stolzenberg (5), Rottwinkel (2), Willemsen (1), Nebel (1), A. Kohs. ATV-Männer: Schoemackers, Gashi – Stelzhammer (10), Kempmann (6), Platen (3), Saars (2), Lenz (1), Mehlau (1), Appelhans (1), Rassmann, Menke, Niedling.

Beide Mannschaften suchten immer wieder rasch den direkten Weg zum Tor. Auf Seiten des TV Aldekerk überzeugten auf der linken Außenbahn vor allem Kristina Kohs und Lena Willemsen. Mitten in einer Drangperiode kurz vor der Halbzeit schwächte sich die Turnerschaft mit einer Roten Karte selbst und verschaffte dem ATV einen entscheidenden Vorteil. Mit ihrem vergleichsweise kleinen Kader hatten die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr auf eine Überraschung.

Am nächsten Sonntag empfängt der ATV den Tabellenachten HSG Adler Haan, gegen den im Hinspiel ein mühevoller 24:22-Erfolg gelang. „Wir haben einige angeschlagene Spielerinnen und müssen abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt“, sagte Baude nach der Partie.

Ganze sieben Minuten hielten die guten Vorsätze des TV Aldekerk II, ehe der Tabellenführer der Handball-Verbandsliga der Männer die Kontrolle übernahm und schonungslos seine Überlegenheit demonstrierte. Während der TV Kapellen von Tor zu Tor eilte, war für die Gäste lediglich Manuel Stelzhammer aus dem Rückraum erfolgreich. Die überraschenden Anspiele an den Kreis – in den vergangenen Spielen eine Stärke der Grün-Weißen – prallten hingegen an der sattelfesten Verteidigung der Gastgeber ab. Folgerichtig lag der Titelaspirant aus Moers zur Pause bereits mit 19:7 vorne und hatte in den ersten 30 Minuten für klare Verhältnisse gesorgt. Wenigstens konnte der ATV in Hälfte zwei ein Debakel verhindern und unterlag am Ende „nur“ mit 24:30.

Die Aldekerker kamen wie ausgewechselt zurück. Angetrieben von Janis Kempmann betrieb die Mannschaft Schadensbegrenzung. „Kämpferisch hat mir unsere Leistung in der zweiten Halbzeit gefallen“, sagte ATV-Trainer Dominique Junkers nach der Begegnung. „Leider war unser Rückstand aus der ersten Halbzeit viel zu groß, um hier vielleicht noch für eine Überraschung sorgen zu können.“