Fußball-Regionalliga der Frauen SV Walbeck verkauft sich gegen den Favoriten teuer

Der SV Walbeck hat in der Fußball-Regionalliga der Frauen am Dienstag im Nachholspiel gegen den VfL Bochum eine erwartete Niederlage kassiert. Der Neuling musste sich in der Heimpartie gegen den Spitzenreiter, der als einziges Team in der dritthöchsten Klasse noch eine weiße Weste hat, vor einer stattlichen Kulisse mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.