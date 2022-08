Frauenfußball : Geglückter Auftakt für SV Walbeck

Geldern Fußball-Niederrheinliga der Frauen: Die Mannschaft vom Bergsteg schlägt die SSVg Velbert nach Toren von Lena Jansen und Carina Rasch mit 2:1.

Der Anfang ist gemacht. Der SV Walbeck, der in der abgelaufenen Saison bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen bangen musste, ist mit einem Sieg aus den Startlöchern gekommen. Wie schon in der vergangenen Spielzeit gelang am heimischen Bergsteg gegen die SSVg Velbert ein 2:1 (2:0)-Erfolg.