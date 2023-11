Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk macht nicht mehr als er muss

Der ATV waren mit einem Blitzstart und einer 3:0-Führung in die Partie gegangen, präsentierte sich auch in dieser Frühphase schon fahrig und insgesamt unkonzentriert. So wurden im Angriff zu viele Bälle einfach weggegeben und Torchancen verschenkt. Hinten fand die Abwehr nicht zu ihrer gewohnten Stabilität. Das langte zwar zu einer durchgehenden Führung, wirklich überzeugend war das aber nicht. Beim Zwischenstand von 9:8 hatte ATV-Coach René Baude zunächst genug gesehen und versuchte mit einer Auszeit, mehr Struktur ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen.