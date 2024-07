Hausaufgaben für Spielerinnen Frauen des TV Aldekerk starten ins Training und testen gegen ihren Ex-Coach

Am kommenden Dienstag wird er sein Team erstmalig zum Hallentraining in die Vogteihalle bitten und es dann bis zum Ligaauftakt am 15. September gegen den 1. FC Köln fit für den Liga-Alltag machen. Turnierteilnahmen und Testspiele, unter anderem gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten Bayer Leverkusen, sind auch geplant. Der erste Test ist im Kalender schon markiert.