Tennis : Da war mehr drin: Glückloser Einstand für Issumer Tennis-Frauen

Jana Wobus biss im Doppel auf die Zähne und behielt an der Seite von Leonie Tillmans mit 6:2 und 6:4 die Oberhand. Foto: Stefan Mülders

ISSUM (stemu) Zweite Tennis-Verbandsliga der Damen: TC Schellenberg – Blau-Weiß Issum 5:4 (4:2). Mit einer gehörigen Portion Pech sind Issums Tennisdamen in die neue Saison der Zweiten Verbandsliga gestartet.

In mindestens drei Einzeln und einem Doppel war mehr drin für das Team um Mannschaftsführerin Alexandra Nitsche. Erwartungsgemäß entwickelte sich ein spannendes Duell. Neben Nitsche (6:0, 6:1) konnte auch Larisa Wiemann (6:1, 6:0) einen klaren Sieg einfahren. „Unsere Jüngste hat ein sehr gutes Match gespielt und war auch im späteren Doppel sehr konzentriert“, lobte Nitsche.

Rebecca Voß hingegen hatte in ihrem Match keine Chance (0:6, 1:6). Die anderen drei Einzel waren deutlich härter umkämpft, gingen aber alle unglücklicherweise an die Essener Gastgeberinnen. Resie Hoeijmakers kassierte zwei knappe Satzniederlagen (5:7, 6:7) und verpasste ebenso einen möglichen Sieg wie Neuzugang Leonie Tillmans, die sich erst im Match-Tie-Break geschlagen geben musste (5:7, 7:6, 7:10). Jana Wobus musste im zweiten Satz mit Knieproblemen aufgeben (5:7, 0:6), ansonsten hätte sie das Match durchaus noch drehen können. So aber gingen die Issumerinnen mit einem 2:4-Rückstand in die abschließenden Doppel.

Dort legten Hoeijmakers/Wiemann den ersten Punkt vor (6:2, 6:2). Jana Wobus trat trotz Schmerzen noch einmal an und holte gemeinsam mit Leonie Tillmans einen weiteren Erfolg für die Blau-Weißen (6:2, 6:4). Damit war der Ausgleich hergestellt, während Nitsche/Voß zurücklagen und am Ende auch in zwei Sätzen (2:6/4:6) verloren.