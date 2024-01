Höchste Auszeichnung für Ehrenamtler „Menzi“ und sein großes Herz für Kinder

„Ob im Sportverein Union Wetten, bei Schnitzeljagden und Tagesfahrten oder beim traditionellen Zeltlager für Wettener Kinder – die von Ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen konnten und können sich an Ihnen orientieren und hierbei soziale Kompetenzen und Gemeinschaft erlernen“, so Gerwers. „Hierdurch haben Sie sich über viele Jahre ein großes Maß an Sympathie und Anerkennung erworben. Ihr verdienstvolles, ehrenamtliches Engagement ist deshalb auszeichnungswürdig.“ Franz-Josef Aymanns ist mittlerweile schon ein halbes Jahrhundert lang für die Jugend im Wettener Sportverein im Einsatz. Noch als Teenager rief er 1974 eine Sportwoche bei der Union ins Leben. Seitdem organisiert der Verein regelmäßig nach Ostern diverse sportliche Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Stolze 30 Jahre, von 1982 bis 2012, war Aymanns Vorsitzender der Jugendabteilung bei den Unionern und somit maßgeblich am Aufbau der Jugendarbeit beteiligt. Außerdem hat „Menzi“ schon früh das traditionelle Zeltlager organisiert, das inzwischen seit über 40 Jahren für Begeisterung sorgt. Jedes Jahr verbringen rund 150 Wettener Kinder eine Ferienfreizeit in Schladt, einem Dorf in der Eifel. Und Gerwers erinnerte in seiner Lobrede an einen für die Kinder organisierten „Schalke-Martinszug“ in Kevelaer zu Beginn des neuen Jahrtausends – damals ganz in Königsblau gehalten.