Verbandsliga im American Football : Kings spielen für guten Zweck und Klassenerhalt

Kevelaer Die Mannschaft empfängt am Samstag die Wesseling Blackvenom im Kevelaerer Hülsparkstadion. Der Erlös des Spieltags geht an die Merlin Foundation.

Wenn die Kevelaer Kings am kommenden Samstag um 15 Uhr im Kevelaerer Hülsparkstadion auf die Wesseling Blackvenom treffen, geht es um mehr als nur American Football. Im direkten Umfeld des Football-Teams ist die seltene und nicht ausführlich erforschte Krankheit Neurofibromatose Typ 2 (NF 2) aufgetreten, bei der sich gutartige Tumore an Zellen des Nervensystems bilden und zu erheblichen Beschwerden an den Augen, im Gehirn oder an den Hörorganen führen.