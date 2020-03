Marcos Fitnessschule für zuhause : „Und dann die Hände zum Himmel...“

Die Arme schön durchstrecken: Marco van Hees zeigt, wie’s geht. Foto: Geldernmed

Geldern (him) Und weiter geht’s. Damit sich RP-Leser auch in Krisenzeiten fit halten können, präsentiert der Gelderner Physiotherapeut Marco van Hees regelmäßig Fitnessübungen, die sich in den eigenen vier Wänden ganz einfach nachmachen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken