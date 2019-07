Vereine und Verbände : Schnell anmelden: „Fit durch die Sommerferien“

Geldern (RP) Wer die Sommerferien auch dazu nutzen möchte, etwas in Sachen Fitness und Gesundheit zu tun, ist im Gelderner „Dein Sporthaus“ an der Pariser Bahn an der richtigen Adresse. Marcel Kempkes, pädagogischer Leiter des Sportbildungswerk Kleve, hat für die kommenden Wochen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das keine Wünsche offen lässt.

