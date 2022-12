Jugendfußball Zwei Teenager für Deutschland am Ball

Gut vorbereitet setzte sich der DFB-Tross von Mönchengladbach aus in Richtung Brüssel in Bewegung. An Bord des DFB-Mannschaftsbusses waren zwei Torhüterinnen und 19 Feldspielerinnen, die alle vor ihrer Premiere in der Nationalmannschaft standen. „Die Anspannung war schon sehr hoch, aber irgendwie war auch eine Art Vorfreude dabei“, sagt Greta. „Und als dann die Nationalhymne gespielt wurde, lief es mir eiskalt den Rücken runter“, so Fiona.