Felix Melchers aus Nieukerk Der Meistermacher von Mecklenbeck

Mit dem Wellenreiten kennt sich Melchers also aus – vor allem mit dem von Erfolgswellen. Und die jüngste spült ihn sodann auch mal wieder in die alte Heimat. Durch den Aufstieg in die Regionalliga bekommen es Melchers und sein Team in der kommenden Saison mit dem amtierenden Vizemeister VfR Warbeyen zu tun. Und als sei das noch nicht genug, darf Melchers einen weiteren Trip in den Kreis Kleve planen. Denn Mitte August steigt in Warbeyen die Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal der Frauen. Der Gegner der Kleverinnen: DJK Wacker Mecklenbeck. Der Kreis schließt sich also in gewisser Weise – auch wenn Melchers fußballerische Abenteuerreise gerade erst so wirklich begonnen haben dürfte.