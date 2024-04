Motorsport „Felix 31“ und die rasante Rennmaschine

Kevelaer · Motorrad-Rennfahrer Felix Kauertz rechnet sich in der Serie um den Yamaha R7-Cup gute Chancen aus. Der 22-jährige Kevelaerer absolviert Ende April die ersten Tests in Spanien. Sein Können hat sich in der Szene herumgesprochen.

19.04.2024 , 16:04 Uhr

73 PS, bis zu 240 Kilometer pro Stunde: Felix Kauertz präsentiert seine pfeilschnelle Maschine. Foto: Heinz Spütz

Von Heinz Spütz