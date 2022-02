Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Spielabsage, weil Corona-Test nicht im Labor landete

Kerken Weil die Mannschaft der SG Herrenberg gegen die Test-Vorschriften verstoßen hat, musste Zweitligist TV Aldekerk das geplante Heimspiel kurzfristig absagen.

Kein Corona-Pooltest, kein Spiel. So einfach ist der Grund, weshalb gestern die Partie in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen zwischen dem TV Aldekerk und der SG H2Ku Herrenberg kurzfristig abgesagt werden musste. Das Corona-Konzept des Deutschen Handball-Bundes (DHB) sieht vor, dass Erst- und Zweitligisten jeweils freitags mit versammelter Mannschaft zum Pooltest antreten müssen, der anschließend per Kurier an ein zertifiziertes Labor geschickt wird. Vor der Abreise an den Niederrhein erfuhr das Team aus Baden-Württemberg, dass der vorgeschriebene Test nicht im Labor angekommen ist. Die Mannschaft galt damit als ungetestet und musste das Spiel absagen.