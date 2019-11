Fußball : FC Aldekerk nimmt Pokalhürde

Aldekerk Dritte Runde um den Fußball-Kreispokal: SV Schottheide-Frasselt – FC Aldekerk 1:5 (1:1). Nach anfänglichen Problemen macht der Bezirksligist kurzen Prozess.

(ksch) Der Gastgeber machte schon früh deutlich, dass man gegen die zwei Klassen höher spielenden Aldekerker nichts zu verschenken hatte. Der B-Ligist legte eine bemerkenswerte Einstellung an den Tag und ließ den Favoriten in der ersten Halbzeit in mehreren Situationen überhaupt nicht gut aussehen.

Ganz anders verkaufte sich der Bezirksligist in der zweiten Hälfte. Die Mannschaft nahm die Zweikämpfe endlich an und machte Druck. Schon in der 47. Minute verwandelte Oliver Martens einen Elfmeter zur erneuten Führung. Ein weiterer Strafstoß kurz darauf fand aber nicht den Weg ins gegnerische Tor. So sollte es dann bis zur 72. Minute dauern, ehe Jannis Altgen auf 3:1 erhöhte und damit eine Vorentscheidung herbeiführte. Luca Kroep­manns legte nur drei Minuten später das 4:1 nach. Dann wurde es, obwohl die Partie längst entschieden war, noch etwas unschön. Nach einer Tätlichkeit sah ein Spieler der Heimelf die Rote Karte, aber auch Felix Foehde, der darauf reagiert hatte, wurde mit der Ampelkarte bestraft. Zwei Minuten vor dem Spiel­ende setzte Oliver Martens mit seinem zweiten Tor zum 5:1-Endstand den Schlusspunkt.